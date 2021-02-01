Орлов вернулся в состав «Вашингтона», Кузнецов и Самсонов пропустят матч с «Бостоном»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пропустят матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Россияне всё ещё не допущены к тренировкам из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
Защитник Дмитрий Орлов сможет принять участие в матче с «Бостоном». Встреча состоится в ночь с 1 на 2 февраля по московскому времени. Старт запланирован на 03:00 мск.
«Вашингтон» тренировался в следующих сочетаниях:
Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Шири — Оши — Паник;
Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;
Врана — Сгарбосса — Спронг.
Хара — Карлсон;
Диллон — Ван Римсдайк;
Орлов — Дженсен;
Зигенталер — Фегервары.
Ванечек (Андерсон, Копли).
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.
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