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Орлов вернулся в состав «Вашингтона», Кузнецов и Самсонов пропустят матч с «Бостоном»

Орлов вернулся в состав «Вашингтона», Кузнецов и Самсонов пропустят матч с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пропустят матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере». Россияне всё ещё не допущены к тренировкам из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Защитник Дмитрий Орлов сможет принять участие в матче с «Бостоном». Встреча состоится в ночь с 1 на 2 февраля по московскому времени. Старт запланирован на 03:00 мск.

«Вашингтон» тренировался в следующих сочетаниях:

Овечкин — Бекстрём — Уилсон;
Шири — Оши — Паник;
Хагелин — Дауд — Хэтэуэй;
Врана — Сгарбосса — Спронг.

Хара — Карлсон;
Диллон — Ван Римсдайк;
Орлов — Дженсен;
Зигенталер — Фегервары.

Ванечек (Андерсон, Копли).

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Овечкин забил 708-й гол и сравнялся с Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ
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