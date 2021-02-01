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«Куньлунь» в гостях проиграл «Торпедо», продлив серию поражений до шести игр

«Куньлунь» в гостях проиграл «Торпедо», продлив серию поражений до шести игр
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Крис Терри, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей забросили также Крис Уайдман и Джордан Шварц. Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров оформил свой второй шат-аут в сезоне, отразив 31 бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это шестое поражение китайского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с подольским «Витязем», а «Куньлунь» в Мытищах — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 3 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Уайдман (Терри) – 52:08' (5x4)   2:0 Терри (Чехович) – 54:41' (5x4)   3:0 Шварц – 56:18' (5x5)
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