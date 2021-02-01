«Куньлунь» в гостях проиграл «Торпедо», продлив серию поражений до шести игр

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Крис Терри, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей забросили также Крис Уайдман и Джордан Шварц. Голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров оформил свой второй шат-аут в сезоне, отразив 31 бросок.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это шестое поражение китайского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с подольским «Витязем», а «Куньлунь» в Мытищах — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 3 февраля.
- 1 февраля 2021
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