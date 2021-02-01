Галимов: игра шла до первой шайбы, «Динамо» дотерпело

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с московским «Динамо» (0:2).

«Два периода была равная игра, до забитой шайбы. Надо было забивать первыми, чтобы было преимущество. Но забить не удалось, пропустили. «Динамо» здорово в конце сыграло на контратаках, в третьем периоде особо не дали нам создать моменты.

Мы плохо шли на ворота, когда защитники бросали, не создавали трафик перед вратарём. Мы в этом моменте плохо сыграли, проиграли пятак. «Динамо» грамотно сыграло в обороне, у нас были моменты, мы не забили. Игра шла до первой шайбы, «Динамо» дотерпело.

В третьем периоде соперник здорово сыграл в средней зоне, не давал создавать моменты. Когда забили гол, играли 1-3-1. Мы плохо шли на ворота, пропустили в конце.

Не смотрим, кто с кем играет. С кем поставят — с тем и выходим. У нас одна система, делаем одно и то же, никто не смотрит на фамилии», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.