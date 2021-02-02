Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин повторил достижение Антона Штястны и приблизился к результату Проппа

Панарин повторил достижение Антона Штястны и приблизился к результату Проппа
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пустые ворота, а также сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча. Панарин продлил результативную серию (3+3) до трёх матчей. Всего в девяти встречах россиянин набрал 12 (5+7) очков.

Панарин достиг отметки 274 результативные передачи за карьеру, что является пятым результатом в истории лиги для левых нападающих за шесть сезонов в НХЛ. Российский форвард повторил достижение Антона Штястны и приблизился к результату Брайана Проппа (277). Рекорд по голевым передачам за шесть сезонов в НХЛ для игроков этого амплуа удерживает Александр Овечкин (313), второе место занимает Люк Робитайл (307), а топ-3 замыкает Матс Нэслунд (298).

Артемий Панарин вошёл в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей в лиге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021