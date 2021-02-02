Панарин повторил достижение Антона Штястны и приблизился к результату Проппа

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:1.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в пустые ворота, а также сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча. Панарин продлил результативную серию (3+3) до трёх матчей. Всего в девяти встречах россиянин набрал 12 (5+7) очков.
Панарин достиг отметки 274 результативные передачи за карьеру, что является пятым результатом в истории лиги для левых нападающих за шесть сезонов в НХЛ. Российский форвард повторил достижение Антона Штястны и приблизился к результату Брайана Проппа (277). Рекорд по голевым передачам за шесть сезонов в НХЛ для игроков этого амплуа удерживает Александр Овечкин (313), второе место занимает Люк Робитайл (307), а топ-3 замыкает Матс Нэслунд (298).
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