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Панарин: в третьем периоде «Рейнджерс» показали, на что готовы ради коллектива

Панарин: в третьем периоде «Рейнджерс» показали, на что готовы ради коллектива
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

«Победа всегда важна, но особенно сейчас. Потому что последние игры у нас были не совсем удачными. Несколько непростых дней. Но мы рады, что сейчас победили. Мы рады, что переломили серию, начали выигрывать у этой команды. И в третьем периоде наши ребята показали, на что готовы ради коллектива. Блокировали много бросков. И наш костяк будет только укрепляться.

Мы изучали видео перед матчем, делали маленькие корректировки в ходе матча. В том моменте в середине третьего периода здорово бросил Фокси (Адам Фокс. — Прим. «Чемпионата»), а Крайдс (Крис Крайдер. — Прим. «Чемпионата») хорошо подставил клюшку. Нам был нужен этот бросок. Мы рады, что забили.

У нас в команде перед этой игрой прошло пару собраний. Наверное, мы будем поправлять некоторые моменты в раздевалке. И уже поправили. Поэтому мы идём вперёд и будем становиться лучше с каждым матчем», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

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