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Кожевников: самый оптимальный вариант — провести ЧМ-2021 в России. Полмира так думает

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: самый оптимальный вариант — провести ЧМ-2021 в России. Полмира так думает
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Международной федерации хоккея о проведении чемпионата мира по хоккею—2021 в Риге.

«Не думаю, что Латвия — это лучший вариант. Инфраструктуры по большому счёту там нет: ни хоккейной, ни проживания, надо делать «пузыри», гостиницы там маленькие. Разбросают по маленьким, но проблемы могут быть с автобусами. Надо иметь опыт проведения первенств. В Латвии этого нет.

Если бы чемпионат мира провели в Беларуси, было бы намного лучше. Конечно, тот факт, что проведение отняли у Беларуси, — это политическое решение. А сейчас деваться-то некуда, надо где-то проводить. Многие страны закрыты. Но в Латвии нет такой инфраструктуры. Могли бы найти куда перенести. Фазелю просто нужно было стоять на том, чтобы провели в Питере или Москве. Самый оптимальный вариант — провести первенство мира в России. Думаю, полмира так думает. Это намного легче, болельщики были бы. У нас инфраструктура благодаря государству, Москве и нашему мэру. Заболевание идёт на нет. А опыт по проведению всего у нас есть: и по футболу, хоккею, волейболу. У нас даже по горным лыжам можно провести. Думаю, гору бы построили за два дня», — приводит слова Кожевникова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Все матчи чемпионата мира по хоккею—2021 пройдут в Латвии
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