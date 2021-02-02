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Скудра — о ЧМ-2021: неприятно, когда лишают такой возможности. Но мы думаем о болельщиках

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Скудра — о ЧМ-2021: неприятно, когда лишают такой возможности. Но мы думаем о болельщиках
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал решение Международной федерации хоккея о проведении чемпионата мира по хоккею — 2021 в Риге.

«Это здорово. Для Латвии это большой хоккейный праздник. Надеюсь, до этого времени зрители появятся на трибунах, потому что трудно представить хоккей без зрителей. Мы через это сейчас проходим весь сезон в Латвии, поэтому надеемся, что зрители попадут на этот чемпионат мира. Конечно, это большое событие для всей страны и для сборной Латвии по хоккею в частности.

Не обидно ли за соседей? Вот сидит сейчас рядом мой коллега-белорус, переживает. Естественно, неприятно, когда лишают кого-то такой возможности. Но мы в первую очередь думаем о болельщиках, а политика в нашем понимании уходит на второй план. Тем не менее это неприятный момент, но, думаю, нам просто надо двигаться дальше», — приводит слова Скудры Sport24.

Все матчи чемпионата мира по хоккею—2021 пройдут в Латвии
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