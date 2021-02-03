Артур Калиев повторил достижение Анже Копитара 15-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы «королей» стал американский нападающий Артур Калиев, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. В середине второго периода 19-летний форвард удачно сыграл на добивании, забросив первую шайбу за карьеру в лиге.

Калиев стал вторым новичком в истории «Лос-Анджелеса» в возрасте до 20 лет, сумевшим отличиться в дебютном матче за клуб в лиге. 6 октября 2006 года подобным достижением отметился форвард Анже Копитар. Сейчас словенский нападающий продолжает выступать за команду из Калифорнии и является капитаном «Кингз».