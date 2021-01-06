Семь участников финала МЧМ-2021 на частных чартерах отправятся в расположения клубов НХЛ

Известный инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что сразу семь хоккеистов молодёжных сборных Канады и США сразу после завершения финала чемпионата мира 2021 года отправятся в расположение своих клубов Национальной хоккейной лиги, чтобы приступить к подготовке к старту регулярного чемпионата. При этом хоккеисты воспользуются услугами частных чартеров, чтобы избежать недельного карантина.

Защитник сборной Канады Джейми Драйсдейл и нападающий сборной США Тревор Зеграс присоединятся к «Анахайм Дакс», американские форварды Артур Калиев и Алекс Тюркотт, а также канадский нападающий Куинтон Байфилд прибудут в расположение «Лос-Анджелес Кингз», тогда как Дилан Козенс и Джек Куинн отправятся в «Баффало Сэйбрз». Также в стан «королей» направится защитник сборной Швеции Тобиас Бьёрнфут.