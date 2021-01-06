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Семь участников финала МЧМ-2021 на частных чартерах отправятся в расположения клубов НХЛ

Семь участников финала МЧМ-2021 на частных чартерах отправятся в расположения клубов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Известный инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что сразу семь хоккеистов молодёжных сборных Канады и США сразу после завершения финала чемпионата мира 2021 года отправятся в расположение своих клубов Национальной хоккейной лиги, чтобы приступить к подготовке к старту регулярного чемпионата. При этом хоккеисты воспользуются услугами частных чартеров, чтобы избежать недельного карантина.

Защитник сборной Канады Джейми Драйсдейл и нападающий сборной США Тревор Зеграс присоединятся к «Анахайм Дакс», американские форварды Артур Калиев и Алекс Тюркотт, а также канадский нападающий Куинтон Байфилд прибудут в расположение «Лос-Анджелес Кингз», тогда как Дилан Козенс и Джек Куинн отправятся в «Баффало Сэйбрз». Также в стан «королей» направится защитник сборной Швеции Тобиас Бьёрнфут.

Козенс и Зеграс в финальном матче МЧМ-2021 оспорят титул лучшего бомбардира турнира
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