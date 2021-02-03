Кейн вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди американских хоккеистов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:3 Б.

Автором одной из шайб «ястребов» стал нападающий Патрик Кейн. Для форварда набранное очко стало 1033-м за карьеру в НХЛ, что является седьмым результатом в истории лиги среди американских хоккеистов. Патрик повторил результат Дага Уэйта.

Обладателем национального рекорда является американский хоккеист канадского прохождения Бретт Халл (1391), второе место занимает Майк Модано (1374), топ-3 замыкает Фил Хаусли (1232). Впереди Кейна также располагаются Джереми Рёник (1216), Кит Ткачук (1065) и Джо Маллен (1063). Стоит заметить, что из перечисленных игроков только Хаусли являлся защитником.