Кейн вышел на седьмое место по очкам в НХЛ среди американских хоккеистов
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:3 Б.
Автором одной из шайб «ястребов» стал нападающий Патрик Кейн. Для форварда набранное очко стало 1033-м за карьеру в НХЛ, что является седьмым результатом в истории лиги среди американских хоккеистов. Патрик повторил результат Дага Уэйта.
Обладателем национального рекорда является американский хоккеист канадского прохождения Бретт Халл (1391), второе место занимает Майк Модано (1374), топ-3 замыкает Фил Хаусли (1232). Впереди Кейна также располагаются Джереми Рёник (1216), Кит Ткачук (1065) и Джо Маллен (1063). Стоит заметить, что из перечисленных игроков только Хаусли являлся защитником.
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