Легендарная тройка «Далласа» с Модано. Она выиграла для клуба единственный Кубок Стэнли

Как создавалось сочетание Лехтинен – Модано – Халл. Играли недолго, зато ярко. Их успех в этом году стремится повторить команда Боунесса.

«Чемпионат» продолжает серию материалов о великих тройках нападения в истории мирового хоккея. В первой части мы рассказали о двух знаменитых сочетаниях «Питтсбург Пингвинз» с участием канадского центрфорварда Марио Лемье и чешского нападающего Яромира Ягра, которые ковали славу клубу из Пенсильвании в 90-х годах XX века.

Легендарные тройки «Питтсбурга» с Лемье и Ягром. Их игрой восхищались от России до Америки Как создавались эти сочетания, чего они добились и как распались. Их называли «золотой треугольник» и «небесная линия».

А во второй разобрали историю создания и распада лучшей тройки в истории «Оттавы Сенаторз» по версии североамериканского издания ESPN – сочетания Дэни Хитли, Джейсона Спеццы и Даниэль Альфредссона. В историю хоккея эта атакующая линия вошла под названием Pizza Line или CASH Line.

Лучшая тройка в истории «Оттавы», ей восхищались в НХЛ. Как играла Pizza Line Как создавалось сочетание Хитли – Спецца – Альфредссон, чего добилось и почему так называлось. Великие игроки без главной победы в жизни.

Сегодня наш взгляд остановился на главной тройке в истории «Даллас Старз» – сочетании Йере Лехтинена, Майка Модано и Бретта Халла. Именно в таком виде легендарные хоккеисты привели «звёзд» к единственному на данный момент Кубку Стэнли в 27-летней истории клуба.

История образования звена

В отличие от легендарных троек нападения «Питтсбурга» и «Оттавы» тройка Модано не получила определённого названия. Их совместная история с Халлом и Лехтиненом началась в 1998 году, когда Бретт принял решение продолжить свою карьеру в «Далласе». C 1992 по 1995 он был капитаном «Сент-Луис Блюз», а в общей сложности за «блюзменов» великий канадец провёл 10 сезонов с 1988 по 1998 год. В её составе Халл становился обладателем «Харт Трофи» (1991) и «Леди Бинг Трофи» (1990). 2 июля 1998 года Бретт подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на общую сумму в $ 17 млн.

Универсал Фёдоров и незабываемый Лемье. 15 форвардов НХЛ, по которым мы скучаем Знаменитая «армейская» тройка в полном составе, предшественник эпохи Овечкина в «Вашингтоне» и знаменитый «авианосец» — они тут.

Американец Модано был выбран «Миннесотой Норт Старз» на драфте НХЛ 1988 года под первым номером. В НХЛ дебютировал в сезоне-1989/1990, причём по окончании сезона считался главным претендентом на приз лучшему новичку регулярного чемпионата «Колдер Трофи», но награда досталась 31-летнему Сергею Макарову. За «Миннесоту» Майк провёл четыре сезона, в одном из которых добрался до финала Кубка Стэнли. Стал игроком «Далласа» в 1993 году, когда клуб переехал в Техас из Миннеаполиса.



Йере Лехтинен также оказался в системе «Старз», ещё когда клуб играл в Миннесоте. «Норт Старз» выбрали финского нападающего на драфте 1992 года в четвёртом раунде под общим 88-м номером. Вот только за «Миннесоту» Йере не провёл ни одного матча, выбрав построение карьеры в местном ТПС, где сначала стал серебряным призёром чемпионата Финляндии, а затем и чемпионом страны. После победы в СМ-лиге в сезоне-1994/1995 Лехтинен уже состоявшимся игроком приехал в «Даллас».

Победа в Кубке Стэнли и легендарный гол Халла

В сезоне-1997/1998 «звёзды» финишировали первыми в регулярном чемпионате НХЛ, но в плей-офф уступили в финале конференции «Детройт Ред Уингз». Перед сезоном-1998/1999 был подписан контракт с Халлом, который и стал последней составной частью для создания команды-чемпиона. «Даллас» второй год кряду оказался лучшим в регулярном чемпионате, а в плей-офф последовательно обыграв «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш» и в финале «Баффало Сэйбрз», завоевал Кубок Стэнли.



Решающим в финальной серии оказался шестой матч, в третьем овертайме которого Халл отправил победную шайбу в ворота Доминика Гашека. Игроки «Баффало» не углядели за первой тройкой «Далласа» Лехтинен – Модано – Халл. Финал закончился скандальным образом — Бретт добил шайбу в ворота Гашека уже в тот момент, когда он находился в площади ворот. Гол Халла вызвал бурю негодования со стороны тренерского штаба «Сэйбрз», но на вердикт арбитров это не возымело никакого эффекта.

Единственные Кубки Стэнли «Далласа» и «Тампы». Скандал в финале и великолепный Хабибулин Один из самых обсуждаемых голов в истории НХЛ и великая команда Тортореллы. В качестве связующего звена выступил защитник Сидор.

В чемпионском плей-офф Халл забросил 11 шайб и сделал 13 результативных передач в 23 матчах, что является лучшим результатом в истории «Далласа» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли. Центрфорвард Модано отстал от своего края всего на одно очко, набрав 23 очка в 23 матчах. Это второй результат в истории «Старз». В свою очередь Лехтинен никогда не отличался невероятной результативной, ведь финский форвард в этом звене отвечал за совсем другие задачи. По итогам сезона Йере второй год кряду удостоился приза «Франк Селке Трофи» как лучшему форварду НХЛ оборонительного плана.

Распад чемпионского звена

К сожалению для поклонников «Далласа» в подобном виде тройка Модано просуществовала очень недолго. С блеском отыграв три года в «Старз», в 2001 году Халл покинул Техас, подписав контракт с «Детройт Ред Уингз». В составе «красных крыльев» Халл стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Случилось это в 2002 году, когда в пятиматчевой серии «Детройт» сломил сопротивление «Каролины Харрикейнз».

Модано, Халл и Челиос вошли в символическую команду США всех времён по версии НХЛ

Примечательно, что спустя девять лет после ухода из «Далласа» Халла в том же направлении проследовал и Модано. К тому времени карьера легендарного американца уже практически была на исходе. У Майка сильно упала результативность, а в своём последнем сезоне за «Даллас» он набрал всего 30 очков в 59 матчах.



«Я раньше не мог понять, почему для меня не могут найти место в команде. Да и сейчас не понимаю, почему нельзя было сделать так, чтобы я завершил карьеру в форме «Далласа». Я не разбираюсь в этой новой философии. Понятно, что команда меняется, мне пришлось просто принять решение клуба», – сетовал Майк после вынужденного ухода из родного клуба. Сезон-2010/2011 Майк провёл в «Ред Уингз», после чего завершил карьеру.

Майк Модано принял решение завершить карьеру

В отличие от своих партнёров по великому звену, Лехтинен всю карьеру в НХЛ отыграл за «Даллас». В клубе из штата Техас Йере провёл 14 сезонов, в итоге став трёхкратным обладателем приза «Селке Трофи». К слову, только пятерым хоккеистам за всю истории лиги удавалось минимум трижды завоевать приз лучшему форварду оборонительного плана. По четыре раза в этой номинации побеждали Боб Гэйни и Патрис Бержерон. Три «Селке Трофи» у Лехтинена, Ги Карбонно и Павла Дацюка.

Для финского форварда последним сезоном в карьере стал чемпионат-2009/2010. Примечательно, что вплоть до своего финального сезона в НХЛ Лехтинен ни разу в карьере не завершал чемпионат с отрицательным показателем полезности. В результате его полезность в лиге застыла на впечатляющей для современного хоккея отметке «+176».

Жизнь после завершения карьеры

Стоит отметить, что Модано технически завершил свою блистательную карьеру всё же в качестве игрока «Старз». В сентябре 2011 года было объявлено, что «Даллас» и Модано подписали символическое соглашение на один день и на сумму в $ 999 999. Сумма объяснялась тем, что Майк играл за «Даллас» под 9-м номером. На такой довольно распространённый в американском профессиональном спорте шаг руководство клуба пошло, чтобы выразить уважение игроку, отдавшему франшизе «Старз» более 20 лет.

Фото: Glenn James/Getty Images

Жизнь Модано после завершения игровой карьеры осталась тесно связанной с Далласом. Ещё в 2008 он вместе с Халлом открыл совместный ресторан. В начале 2013 года Модано присоединился к руководящему составу «Далласа» на должности советника по работе с VIP-спонсорами.

8 марта 2014 года свитер с номером «9» был поднят под своды домашней арены команды на специальной церемонии и выведен из обращения в клубе. Выведен из обращения в «Далласе» и 26-й игровой номер, под которым всю карьеру за клуб отыграл Лехтинен. До недавнего времени Йере занимал должность генерального менеджера сборной Финляндии.

«Даллас» выведет из обращения номер Йере Лехтинена

Вклад в историю клуба

Давно завершивший карьеру Модано продолжает удерживать за собой множество клубный рекордов. Американский форвард остаётся единственным игроком в истории «звёзд», кто провёл за клуб больше 1000 матчей (1459) и набрал больше 1000 очков (1359). Принадлежат Майку и снайперский (557 голов) и ассистентские (802 результативные передачи) рекорды.

Александр Радулов повторил достижение Майка Модано 17-летней давности

Финн Лехтинен остаётся рекордсменом «Далласа» по показателю полезности («+176»). Ближайшего преследователя Йере опережает на 68 пунктов. И почему-то совсем неудивительно, что на втором месте в этой номинации расположился никто иной, как Модано.



Канадец Халл, разумеется, больше является легендарным игроком для «Сент-Луиса», чем для «Далласа». Однако Бретту продолжает принадлежать бомбардирский рекорд «Далласа» по очкам за один плей-офф. В 2019 году североамериканское издание ESPN назвало тройку Лехтинен – Модано – Халл лучшей в истории «Далласа».