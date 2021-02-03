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Девять игроков КХЛ вошли в состав сборной Беларуси на Kazakhstan Hockey Open

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров объявил состав на Kazakhstan Hockey Open 2021. На данный момент в заявке команды 24 хоккеиста: 2 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих. Костяк команды составили хоккеисты минского «Динамо» и клубов Экстралиги.

На турнире помимо белорусов выступят две команды Казахстана и Олимпийская сборная России. Турнир пройдёт в рамках контрольно-матчевых встреч с 10 по 13 февраля.

Вратари: Иван Кульбаков (ХК «Сочи», КХЛ), Дэнни Тейлор (Динамо Минск);

Защитники: Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Дерябин (оба – «Динамо» Минск), Андрей Антонов, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев, Никита Парфенюк (все – «Юность»), Андрей Геращенко («Динамо-Мл»), Никита Крыскин («Неман»), Сергей Станкевич («Шахтёр»);

Нападающие: Артём Демков, Франсис Паре, Игорь Мартынов, Владимир Алистров, Александр Когалев (все – «Динамо» Минск), Артём Жук (СКА-Нева, ВХЛ), Иван Дроздов, Сергей Дрозд, Михаил Стефанович, Максим Парфеевец, Евгений Ковыршин, Александр Китаров (все – «Юность»), Александр Суворов («Динамо-Мл»).