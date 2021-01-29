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Стал известен состав олимпийской сборной России на Kazakhstan Hockey Open

Стал известен состав олимпийской сборной России на Kazakhstan Hockey Open
Хоккей / Прочие турниры 0
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Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной сборной) на турнир «Kazakhstan Hockey Open» в Нур-Султане.

Вратари: Евгений Аликин («Амур», Хабаровск), Илья Коновалов («Локомотив», Ярославль), Максим Третьяк (ХК «Сочи», Сочи).

Защитники: Александр Брынцев, Михаил Сидоров (оба – «Нефтехимик, Нижнекамск), Роман Бычков («Буран», Воронеж), Владислав Валенцов, Даниил Мироманов, Никита Седов (все — ХК «Сочи», Сочи), Никита Камалов («Амур», Хабаровск), Илья Морозов («Сибирь», Новосибирск).

Нападающие: Никита Александров («КооКоо», Финляндия), Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин, Марат Хайруллин (все — «Нефтехимик», Нижнекамск), Иван Володин, Василий Глотов, Кирилл Петьков, Игорь Руденков (все — ХК «Сочи», Сочи), Никита Гуслистов («Северсталь», Череповец), Владислав Каменев (СКА, Санкт-Петербург), Александр Кисаков, Никита Луховской (оба — МХК «Динамо», Москва), Александр Полунин («Амур», Хабаровск), Никита Шашков («Сибирь», Новосибирск).

Тренерский штаб отправится в Словакию в следующем составе: главный тренер — Олег Браташ, тренеры — Константин Горовиков, Евгений Ставровский, Александр Бойков, тренер вратарей — Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов.

Турнир «Kazakhstan Hockey Open 2021» пройдёт в городе Нур-Султане с 10 по 13 февраля. Помимо олимпийской сборной России в нём также примут участие сборные Беларуси и Казахстана.

Расписание матчей олимпийской сборной России:

11 февраля. 16:30 мск. Россия — Беларусь.

12 февраля. 16:30 мск. Казахстан — Россия.

13 февраля. 14:00. Казахстан-2 — Россия (выставочный матч).

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