Павелски — о своей результативности: просто подставляю клюшку под передачи Клингберга

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) рассказал о секрете своей результативности.

«У нас всю игру вёл Йон Клингберг. Сейчас он в отличной форме, он дирижирует атаками и находит свободные пространства для того, чтобы сделать хороший пас. Я просто подставляю клюшку под его передачи, всегда приятно это делать», — откровенно сказал Павелски.

36-летний ветеран лиги во второй раз в нынешнем сезоне набрал четыре очка в одном матче. Американский форвард стал вторым игроком в клубной истории, кому в возрасте старше 35 лет удалось провести несколько матчей в одной регулярке с 4+ очками. Джо вошёл в историю «Далласа», присоединившись к российскому защитнику Сергею Зубову, который в сезоне-2007/2008 совершил подобное в 37-летнем возрасте.