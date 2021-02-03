Абделкейдер, проведший 13 сезонов в «Детройте», продолжит карьеру в «Цуге»

Нападающий Джастин Абделкейдер продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. О подписании контракта с 33-летним американским форвардом объявил на своём официальном сайте «Цуг».
В октябре 2020 года «Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов нападающего Джастина Абделкейдера, после чего выкупили его контракт. У американского нападающего оставалось три года по соглашению с зарплатой $ 4,25 млн. Контракт был подписан в 2016 году.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три результативные передачи при показателе полезности «-14» и 25 минутах штрафного времени.
Всю карьеру в НХЛ Абделкейдер провёл в «Детройте». Он принял участие в 739 матчах, забросив 106 шайб и отдав 146 результативных передач при показателе полезности "-56".
- 3 февраля 2021
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