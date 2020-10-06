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«Детройт» выставил Джастина Абделкейдера на драфт отказов, чтобы выкупить контракт

«Детройт» выставил Джастина Абделкейдера на драфт отказов, чтобы выкупить контракт
Хоккей / КХЛ 0

«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов нападающего Джастина Абделкейдера, чтобы выкупить его контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У 33-летнего Абделкейдера оставалось три года по контракту с зарплатой $ 4,25 млн. Соглашение было подписано в 2016 году.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету три результативные передачи при показателе полезности «-14» и 25 минутах штрафного времени.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября. Право первого выбора ранее досталось «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравшему второй этап драфт-лотереи. В первом раунде «Детройт» будет выбирать под общим 4-м номером.

«Детройт» не будет продлевать контракт с голкипером Ховардом. Он провёл в клубе 14 сезонов
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