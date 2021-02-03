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«Ак Барс» одержал четвёртую победу кряду, переиграв «Автомобилист»

«Ак Барс» одержал четвёртую победу кряду, переиграв «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Хенкель (Педан, Да Коста) – 07:39' (5x5)   1:1 Мэйсек (Хольцер, Холланд) – 09:03' (5x5)   1:2 Глухов (Лукоянов) – 40:41' (5x5)   1:3 Да Коста (Песонен) – 51:25' (5x5)   2:3 Обидин (Мэйсек, Арзамасцев) – 55:19' (5x5)

На 8-й минуте матча Кристиан Хенкель вывел казанцев вперёд. Через полторы минуты Брукс Мэйсек сравнял счёт. На 42-й секунде третьего периода Михаил Глухов с передачи Артёма Лукоянова помог «Ак Барсу» вновь выйти в лидеры. На 52-й минуте Стефан Да Коста с паса Харри Песонена увеличил преимущество казанцев до двух шайб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 5 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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