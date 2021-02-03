Дубль Уракова в меньшинстве помог «Торпедо» дома крупно обыграть «Витязь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 31-й секунде матча Фёдор Малыхин вывел гостей вперёд. На 17-й минуте Джастин Дэнфорт увеличил преимущество «Витязя». Через минуту Крис Терри отыграл одну шайбу. В середине второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Зията Пайгина сравнял счёт, а ещё через две с половиной минуты Иван Чехович вывел нижегородцев вперёд. Через две минуты Кирилл Ураков в меньшинстве увеличил преимущество. В начале третьего периода Захар Бардаков сократил отставание. На 54-й минуте Ураков во второй раз забросил в меньшинстве. Ещё одну шайбу забросил Энди Мили.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с московским «Динамо», а «Витязь» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 5 февраля.