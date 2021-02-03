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Дубль Уракова в меньшинстве помог «Торпедо» дома крупно обыграть «Витязь»

Дубль Уракова в меньшинстве помог «Торпедо» дома крупно обыграть «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Малыхин (Ержабек, Бардаков) – 00:30' (5x5)   0:2 Дэнфорт (Даугавиньш, Дергачёв) – 16:06' (5x4)   1:2 Терри – 17:19' (5x4)   2:2 Дер-Аргучинцев (Пайгин) – 31:58' (5x4)   3:2 Чехович (Орлов, Жафяров) – 34:28' (5x5)   4:2 Ураков (Белевич) – 36:27' (4x5)   4:3 Бардаков (Малыхин) – 40:28' (5x5)   5:3 Ураков – 53:00' (4x5)   6:3 Мили (Аляев) – 55:17' (5x5)

На 31-й секунде матча Фёдор Малыхин вывел гостей вперёд. На 17-й минуте Джастин Дэнфорт увеличил преимущество «Витязя». Через минуту Крис Терри отыграл одну шайбу. В середине второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Зията Пайгина сравнял счёт, а ещё через две с половиной минуты Иван Чехович вывел нижегородцев вперёд. Через две минуты Кирилл Ураков в меньшинстве увеличил преимущество. В начале третьего периода Захар Бардаков сократил отставание. На 54-й минуте Ураков во второй раз забросил в меньшинстве. Ещё одну шайбу забросил Энди Мили.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с московским «Динамо», а «Витязь» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 5 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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