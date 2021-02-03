Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» переиграл «Куньлунь» и прервал серию из двух поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

На 6-й минуте Мартин Бакош вывел москвичей вперёд. В середине периода с разницей в 53 секунды забили Райан Спроул и Вячеслав Лещенко. На 36-й минуте Артём Сериков сравнял счёт. На 19-й секунде третьего периода Лукаш Радил вывел красно-белых вперёд, а спустя шесть секунд Анатолий Никонцев увеличил преимущество. На 45-й минуте Хантер Шинкарук отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится в Череповецке с местной «Северсталью», а «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 5 февраля.