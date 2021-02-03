Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Спартак» переиграл «Куньлунь» и прервал серию из двух поражений

«Спартак» переиграл «Куньлунь» и прервал серию из двух поражений
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена Мытищи» в Мытищах и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
0:1 Бакош (Лехтеря, Ганзл) – 05:58' (5x4)   1:1 Спроул (Верек) – 11:51' (5x3)   2:1 Лещенко (Николишин, Педан) – 12:44' (5x4)   2:2 Сериков (Лехтеря, Радил) – 35:38' (5x5)   2:3 Радил (Лехтеря, Рылов) – 40:18' (5x5)   2:4 Никонцев (Ганзл) – 40:24' (5x5)   3:4 Шинкарук (Балдаев, Коллинз) – 44:55' (5x5)   3:5 Широков (Радил) – 59:57' (en)

На 6-й минуте Мартин Бакош вывел москвичей вперёд. В середине периода с разницей в 53 секунды забили Райан Спроул и Вячеслав Лещенко. На 36-й минуте Артём Сериков сравнял счёт. На 19-й секунде третьего периода Лукаш Радил вывел красно-белых вперёд, а спустя шесть секунд Анатолий Никонцев увеличил преимущество. На 45-й минуте Хантер Шинкарук отыграл одну шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится в Череповецке с местной «Северсталью», а «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 5 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021