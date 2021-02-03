Линдберг — о безголевой серии Пяаярви: Магнус — опытный игрок. Он знал, что нужно делать

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (5:1).



«Очень эффективно провели сегодняшний матч. Я не скажу, что мы действовали здорово с точки зрения обороны, предоставили сопернику много голевых шансов, но наш голкипер был на высоте. В принципе, хорошая встреча, классно, что выиграли. Мы знали перед матчем, что Андерс Линдбек не сыграет за «Йокерит». Не знали, что этот голкипер является третьим номером в их клубе, думали, что это второй вратарь. Но, действительно, нашей задачей было большое количество бросков и создание давления перед воротами.



Это был мой лучший матч за «Динамо»? Тяжело сказать — лучший это матч или нет. На самом деле, в первом периоде мы были не очень хороши, в наши смены соперник создал много моментов. Но во втором периоде мы сумели добавить, а дальше реализованное большинство сыграло нам на руку. Доволен своей игрой.



Сейчас я чувствую себя на 100%. Мне потребовалось больше времени на восстановление, чем я ожидал. Но такие травмы, нижней части тела, часто приводят к более долгому восстановлению, чем того планируешь. Сейчас уже всё замечательно.



Я бы не сказал, что как-то по-особенному поддерживал Магнуса во время его безголевой серии. В принципе, мы очень много общаемся с ним в раздевалке, часто проводим время. Он опытный игрок, и это была не первая его подобная засуха в карьере, наверное, и не последняя. Он знает, что такое бывает с хоккеистами и что нужно делать — необходимо бросать по воротам, нужно искать моменты — и рано или поздно шайба зайдёт в ворота.



Матч с финским клубом стал дополнительной мотивацией для нас? Хотелось бы сказать, что так оно и было. Конечно, приятно встречаться с финским клубом, хоть и в матче международного чемпионата. Но в целом это был рядовой матч. Просто здорово было сыграть с такой командой», — передаёт слова Линдберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, забросив «Йокериту» пять шайб