Чирлидерша садилась на шпагат, Кулёмина приводили в чувство. Фото победы «Динамо»

Вчера, 3 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» обыграло «Йокерит». Встреча завершилась со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи.

«Начало матча получилось непростым — поборолись, побились. Хорошо, что забили два гола в первом периоде, но продолжали так же играть дальше. В начале третьего периода немного ушли в оборону, но потом продолжили играть, как и играли с самого начала. У соперника было достаточно моментов, но очень сильно сыграл Ерёменко — практически постоянно оставлял нас в игре. Единственный гол они забили с подправления. Доволен тем, как ребята боролись от начала до конца. Выполнили одну из задач на сезон — вышли в плей-офф. Много удалений — особенность сегодняшнего судейства. Уже потом ребятам сказал, что эти арбитры удаляют за всё, поэтому надо стараться не нарушать правила. Но, как видите, они всё равно находили штрафы. В принципе, не особо назначаю вратарей на матчи. У нас есть тренер по вратарям, который постоянно находится в контакте с ними. Сегодня решили, что поставим Ерёменко. Звено Линдберга начинало периоды, потому что звено Шипачёва и так у нас очень много играет. Сегодня, может быть, чуть поменьше игрового времени у них получилось. Доволен игрой второго звена, сегодня они хорошо играли. Есть небольшие вопросы по обороне, но мы их поправим».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.