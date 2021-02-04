Андрей Василевский упустил шат-аут в матче с «Детройтом» после ошибки Михаила Сергачёва

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Единственную шайбу в составе гостей забросил Энтони Манта. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 16 сейвов.
Единственную шайбу в матче Василевский пропустил после выхода Манты «один в ноль». Крайне неудачным образом в этом эпизоде сыграл Сергачёв, не сумевший остановить шайбу на чужой синей линии, в результате чего Манта совершил перехват и убежал в отрыв.
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