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«Тампа» разгромила «Детройт» в матче НХЛ, у Сергачёва результативная передача

«Тампа» разгромила «Детройт» в матче НХЛ, у Сергачёва результативная передача
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась В Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Единственную шайбу в составе гостей забросил Энтони Манта. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 17 сейвов. Нападающий «Детройта» Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хедман (Джонсон) – 01:34' (5x5)   2:0 Чирелли (Киллорн, Шенн) – 03:57' (4x4)   3:0 Макдона (Коулман, Гудроу) – 04:54' (5x5)   4:0 Пойнт (Стэмкос, Палат) – 27:25' (5x5)   4:1 Манта (Юус) – 29:49' (5x5)   5:1 Киллорн (Сергачёв, Коулман) – 31:32' (5x5)
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