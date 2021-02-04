«Тампа» разгромила «Детройт» в матче НХЛ, у Сергачёва результативная передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась В Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Единственную шайбу в составе гостей забросил Энтони Манта. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 17 сейвов. Нападающий «Детройта» Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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