Бардаков: тяжело адаптировался после Канады. Не могу сказать, что сейчас у меня пик формы
Нападающий «Витязя» Захар Бардаков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:6), в котором забросил шайбу и сделал голевую передачу
«Мы не считаем, сколько нам надо набрать очков для выхода в плей-офф. Надо выходить и каждый матч играть от ножа. Если выиграем всё, то можем не только попасть в плей-офф, но и подняться выше восьмого места.
Перед игрой потренировался всего два раза, вошёл в ритм, поэтому чувствовал сегодня себя хорошо. Несмотря на то что я забил гол и отдал голевую передачу, считаю, что способен на большее. Я достаточно тяжело адаптировался после Канады и не могу сказать, что сейчас у меня пик формы. Я могу играть лучше», – цитирует Бардакова пресс-служба КХЛ.
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Пейтон Кребс не постеснялся Захара Бардакова. За такие слова можно было устроить драку.
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