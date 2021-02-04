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Минское «Динамо» поместило защитника Владислава Колячонка в список травмированных

Минское «Динамо» поместило защитника Владислава Колячонка в список травмированных
Хоккей / КХЛ 0
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Минское «Динамо» поместило защитника Владислава Колячонка в список травмированных, сообщается на официальной странице белорусской команды в «Твиттере». 19-летний хоккеист получил повреждение 2 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:3).

В нынешнем сезоне Колячонок принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 1 шайбу и сделал 5 результативных передач при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени. В среднем за матч Владислав проводил на льду чуть больше 14 минут.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

«Авангард» обыграл минское «Динамо», Найт и Костин набрали по 3 очка
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