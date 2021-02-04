Скудра: у нас хреновая традиция: обыгрываем «Ак Барс» и начинаем следующий матч с 0:3

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:5 Б).
«Слабое начало в нашем исполнении. «Салават» мощно стартовал, мы не смогли справиться с их натиском. Спасибо вратарю, что держал нас в игре. Качество игры с нашей стороны было не самым хорошим, хотя со второго периода мы начали контролировать шайбу, что-то показывать. Третий период начался неудачно, но ребята играли до конца, терпели и ждали своего момента. Дождались, забили, сравняли. В буллитах нам не повезло, две штанги. Ну и Гранлунд здорово исполнил бросок.
У нас хреновая традиция: обыгрываем «Ак Барс» и начинаем следующий матч с 0:3. У нас такие моменты не в первый раз. Мы много говорим, но не получилось начало у команды», — приводит слова Скудры «ГорОбзор.Ру».
- 4 февраля 2021
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