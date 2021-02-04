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«Спартак» объявил состав на выездную серию

«Спартак» объявил состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0
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«Спартак» объявил состав на выездную серию с череповецкой «Северсталью» (5 февраля) и рижским «Динамо» (7 февраля), сообщает официальный сайт команды. Тренерский штаб взял в поездку 29 хоккеистов.

Вратари: Александр Трушков, Юлиус Гудачек, Павел Хомченко.

Защитники: Эмиль Юсе, Яков Рылов, Андрей Зубарев, Никита Пивцакин, Евгений Кулик, Дамир Мусин, Никита Соколов, Артём Сериков, Дмитрий Вишневский.

Нападающие: Йори Лехтеря, Анатолий Никонцев, Илья Зубов, Сергей Широков, Лукаш Радил, Робин Ганзл, Мартин Бакош, Артём Фёдоров, Михаил Юньков, Максим Цыплаков, Павел Чернов, Илья Талалуев, Михаил Котляревский, Владислав Кара, Александр Торченюк, Данил Авершин, Антон Злобин.

«Спартак» после 52 матчей занимает 8-е место в Западной конференции и 16-е — в сводной таблице КХЛ. Столичный клуб набрал 54 очка, одержав 17 побед в основное время, 6 — в овертайме и одну — в серии буллитов.

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