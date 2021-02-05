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Куинн — о голе Битетто: в тот момент я подумал: «Боже мой, что он делает?»

Куинн — о голе Битетто: в тот момент я подумал: «Боже мой, что он делает?»
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2) прокомментировал удивительный гол защитника Энтони Битетто.

«В тот момент сначала я думал: «Боже мой, что он делает?». А затем шайба влетела в ворота после его броска, и я подумал, что это было хорошее исполнении. В целом Энтони провёл отличный матч. Он знает, что нужно делать на льду и всегда находился рядом», — сказал Куинн.

Американский хоккеист сугубо оборонительного плана подхватил шайбу в зоне нападения, совершил длительный индивидуальный проход, после которого броском с неудобной руки застал врасплох Витека Ванечека. Примечательно, что 30-летний защитник не забивал в НХЛ на протяжении 3,5 лет. В последний раз американец отличался 19 ноября 2017 года, когда его «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Колорадо Эвеланш» (5:2).

Энтони Битетто в эффектном стиле поразил ворота «Вашингтона». Он не забивал в НХЛ 3,5 года
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