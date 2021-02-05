Энтони Битетто в эффектном стиле поразил ворота «Вашингтона». Он не забивал в НХЛ 3,5 года

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу подопечных Дэвида Куинна, одержавших вторую победу кряду.
Одним из ключевых моментов матча стала удивительная шайба защитника «Рейнджерс» Энтони Битетто. Американский хоккеист сугубо оборонительного плана подхватил шайбу в зоне нападения, совершил длительный индивидуальный проход, после которого броском с неудобной руки застал врасплох Витека Ванечека.
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Примечательно, что 30-летний защитник не забивал в НХЛ на протяжении 3,5 лет. В последний раз американец отличался 19 ноября 2017 года, когда его «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Колорадо Эвеланш» (5:2).
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