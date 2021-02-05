Хагелин — о курьёзной шайбе в ворота Шестёркина: хотя бы так забил

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) прокомментировал первый гол в нынешнем сезоне. В этом моменте российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин после рикошета от руки Хагелина не попал ловушкой по шайбе.

«Шайба просто попала в меня и оказалась в воротах. Конечно, мне приятно, что я забил хотя бы так», — цитирует Хагелина Washington Post.

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2), Энтони Битето и Павел Бучневич. Нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 31 сейв после 33 бросков. Другой российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев на лёд не выходил.