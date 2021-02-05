Хагелин — о курьёзной шайбе в ворота Шестёркина: хотя бы так забил
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) прокомментировал первый гол в нынешнем сезоне. В этом моменте российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин после рикошета от руки Хагелина не попал ловушкой по шайбе.
«Шайба просто попала в меня и оказалась в воротах. Конечно, мне приятно, что я забил хотя бы так», — цитирует Хагелина Washington Post.
В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2), Энтони Битето и Павел Бучневич. Нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 31 сейв после 33 бросков. Другой российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев на лёд не выходил.
Овечкин обошёл Гартнера по голам в НХЛ! Теперь он седьмой снайпер в истории
Панарин оформил ассистентский хет-трик, а «рейнджеры» забили волшебный гол.
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
09:36
-
09:22
-
09:07
-
08:45
-
08:11
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:28
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
06:58
-
06:54
-
06:48
-
06:40
-
06:24
-
06:23
-
06:11
-
06:03
-
05:58
-
05:55
-
05:49
-
05:36
-
05:22
-
04:52
-
04:42
-
00:08
- 4 февраля 2021
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:15
-
22:47
-
22:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам