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Хагелин — о курьёзной шайбе в ворота Шестёркина: хотя бы так забил

Хагелин — о курьёзной шайбе в ворота Шестёркина: хотя бы так забил
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) прокомментировал первый гол в нынешнем сезоне. В этом моменте российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин после рикошета от руки Хагелина не попал ловушкой по шайбе.

«Шайба просто попала в меня и оказалась в воротах. Конечно, мне приятно, что я забил хотя бы так», — цитирует Хагелина Washington Post.

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2), Энтони Битето и Павел Бучневич. Нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 31 сейв после 33 бросков. Другой российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев на лёд не выходил.

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