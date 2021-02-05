Спецца: шайба меня преследовала, а в последние годы такое случалось нечасто
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (7:3) прокомментировал первый хет-трик за пять последних сезонов в лиге.
«Кепок сегодня не было, но ребята устроили мне водяной душ в раздевалке. Они здорово меня уделали. Был хороший матч, шайба меня преследовала, а такое в последние годы случалось нечасто. Но даже больше хет-трика мне доставило гордость то, как ребята за меня порадовались. Такие моменты не забываются», — цитирует Спеццу пресс-служба НХЛ.
37-летний Спецца оформил восьмой хет-трик за карьеру в НХЛ. Канадец (37 лет 236 дней) стал 2-м в списке самых возрастных игроков «Торонто» с таким достижением. Старше был только член Зала славы Ред Келли (37 лет 255 дней).
Джейсон Спецца оформил хет-трик в ворота «Ванкувера». Ранее он угрожал завершением карьеры
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