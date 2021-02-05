Джейсон Спецца оформил хет-трик в ворота «Ванкувера». Ранее он угрожал завершением карьеры

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:3.



В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (2), Джейсон Спецца (3), Джон Таварес и Митчелл Марнер. Российский нападающий Илья Михеев за 15.54 на льду результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности «-1». У «Ванкувера» шайбы забросили Таннер Пирсон, Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

37-летний Спецца оформил восьмой хет-трик за карьеру в НХЛ. Последний раз ветеран НХЛ делал хет-трик ещё 9 апреля 2016 года, когда выступал за «Даллас Старз». Примечательно, что в середине января «кленовые листья» поместили Джейсона на драфт отказов, откуда канадского форварда в течение 24 часов мог забрать любой клуб лиги. Однако Спецца заявил, что моментально объявит о завершении карьеры, если его заберут с драфта отказов, после чего остался в расположении «Торонто».