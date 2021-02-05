Песонен: Бек – самый опасный игрок «Магнитки» прямо сейчас. Он действительно хорош

Нападающий «Ак Барса» Харри Песонен поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 5 февраля. Начало – в 17:00 мск.
«В последнее время «Металлург» играет сильно, выиграл несколько матчей подряд. Это будет матч двух хороших команд, который будет похож на игру плей-офф. Сложно выделить какие-то слабые или сильные стороны «Магнитки». У них качественные вратари, солидная оборона, хорошая атака. Будет интересно посмотреть, кто возьмёт два очка вечером, но, конечно, мы хотим хорошо закончить этот выезд.
Интересно будет сыграть против бывших партнёров. С нетерпением жду вечера, надеюсь, это будет хороший матч. Кого можно назвать самым опасным игроком в их составе? Думаю, прямо сейчас – Тейлора Бека. Он действительно хорош в последнее время и вообще проводит довольно сильный сезон. Нам надо сыграть так, чтобы не получать слишком много удалений, потому что у соперника хорошее большинство», – цитирует Песонена пресс-служба казанского клуба.
- 5 февраля 2021
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