Даугавиньш: оставить «Спартак» без плей-офф было бы шикарно

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш поделился мыслями о борьбе команды за место в плей-офф со «Спартаком».

«У нас плей-офф идёт почти весь сезон. Мы начиная с сентября балансируем на грани восьмого и девятого мест. Каждая игра очень важная. Стараемся залезть в плей-офф. Конечно, груз есть. Каждая ошибка может лишить команду двух очков. Хотелось бы, конечно, выиграть серию матчей и иметь определённый багаж. Но имеем то, что имеем.

Цель – выйти в плей-офф. Но так сложилось, что бороться за восьмое место на 90% будем со «Спартаком». Конечно, мне хотелось быть выше них. А оставить «Спартак» без плей-офф было бы вообще шикарно. Надеюсь, что всё действительно будет решаться в последнем матче. Каждый хоккеист мечтает поучаствовать в таких играх, где надо всё отдать. Это как седьмая игра в серии плей-офф. Ради этого многие из нас и пошли в хоккей», – цитирует Даугавиньша пресс-служба КХЛ.