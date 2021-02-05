The Athletic опубликовал свою версию состава сборной России на ОИ-2022, из КХЛ — 3 игрока

The Athletic опубликовал список игроков, которые, по мнению издания, попадут в состав сборной России на Олимпийские игры в 2022 году.
Всего в ростер попало 25 хоккеистов, 22 из которых выступают в НХЛ. Остальные трое: Вадим Шипачёв («Динамо» М), Сергей Андронов (ЦСКА) и Александр Кадейкин («Салават Юлаев») — выступают в КХЛ.
Список предполагаемых звеньев выглядит следующим образом:
Андрей Василевский (Семён Варламов, Игорь Шестёркин).
Проворов – Орлов, Панарин – Малкин – Кучеров;
Гавриков – Сергачёв, Овечкин – Анисимов – Свечников;
Романов – Зайцев; Капризов – Шипачёв – Гурьянов;
Задоров – Алексеев, Барбашёв – Андронов – Михеев;
Тарасенко, Кадейкин.
«Мы говорим о сборной России, поэтому стоит отметить, что НХЛ — не единственная лига, из которой мы выбираем игроков. В 2014 году девять игроков олимпийского состава России были выходцами из КХЛ. Что ж, как насчёт того, чтобы добавить в список центров лучшего бомбардира КХЛ Вадима Шипачёва в третье звено, а капитана ЦСКА Сергея Андронова — в четвёртое? В частности, на Андронова можно было рассчитывать на некоторых крупных вбрасываниях в конце матча — в настоящее время он уже пятый сезон подряд выигрывает более 57% выбрасываний.
Ещё одно дополнительное место среди нападающих в этом прогнозе помимо Владимира Тарасенко у уфимского форварда Александра Кадейкина. Он будет незнакомым именем по сравнению с другими, и он не максимизирует результативный потенциал этой команды по сравнению с некоторыми из добавленных имён. Но, учитывая общий список центровых, большая глубина именно на эту позицию может быть важнее, чем на атакующие фланги", — говорится на официальном сайте The Athletic.
- 5 февраля 2021
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