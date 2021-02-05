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Защитник «Барыса» Диц мощным ударом по лицу уложил форварда «Сибири» Шашкова на лёд

Защитник «Барыса» Диц мощным ударом по лицу уложил форварда «Сибири» Шашкова на лёд
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» играет с «Барысом». Встреча проходит на стадионе «Сибирь» в Новосибирске.

На 27-й минуте матча защитник нур-султанцев Даррен Диц и нападающий новосибирцев Никита Шашков скинули перчатки в зоне гостей. Игрок обороны нанёс несколько ударов, после чего и форвард ответил тем же. Тем не менее Диц нанёс мощный удар по лицу Шашкову, который рухнул на лёд. Оба хоккеисты получили пятиминутное удаление за драку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После двух периодов «Сибирь» побеждает в матче с «Барысом». На 15-й минуте встречи Юрки Йокипакка с передачи Никиты Сетдикова вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Виктор Комаров увеличил преимущество новосибирцев. Спустя полторы минуты Максим Мусоров отыграл одну шайбу.

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