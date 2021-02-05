Защитник «Барыса» Диц мощным ударом по лицу уложил форварда «Сибири» Шашкова на лёд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» играет с «Барысом». Встреча проходит на стадионе «Сибирь» в Новосибирске.

На 27-й минуте матча защитник нур-султанцев Даррен Диц и нападающий новосибирцев Никита Шашков скинули перчатки в зоне гостей. Игрок обороны нанёс несколько ударов, после чего и форвард ответил тем же. Тем не менее Диц нанёс мощный удар по лицу Шашкову, который рухнул на лёд. Оба хоккеисты получили пятиминутное удаление за драку.

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После двух периодов «Сибирь» побеждает в матче с «Барысом». На 15-й минуте встречи Юрки Йокипакка с передачи Никиты Сетдикова вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Виктор Комаров увеличил преимущество новосибирцев. Спустя полторы минуты Максим Мусоров отыграл одну шайбу.