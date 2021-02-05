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«Барыс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и прервал серию из трёх поражений

«Барыс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и прервал серию из трёх поражений
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
1:0 Йокипакка (Сетдиков) – 14:40' (5x5)   2:0 Комаров (Ли, Сетдиков) – 23:01' (5x5)   2:1 Мусоров (Гурков, Блэкер) – 24:26' (5x5)   2:2 Панюков (Виделль, Вароне) – 46:08' (5x5)   2:3 Блэкер (Орехов, Виделль) – 48:07' (5x5)

На 15-й минуте встречи Юрки Йокипакка с передачи Никиты Сетдикова вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Виктор Комаров увеличил преимущество новосибирцев. Спустя полторы минуты Максим Мусоров отыграл одну шайбу. На 47-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт, а всего через две минуты Джесси Блэкер вывел гостей вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 7 февраля встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Сибирь» 16 февраля в Новосибирске — с нижнекамским «Нефтехимиком».

Турнирная таблица регулярного чемпионата
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