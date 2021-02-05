«Барыс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и прервал серию из трёх поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На 15-й минуте встречи Юрки Йокипакка с передачи Никиты Сетдикова вывел хозяев вперёд. На 24-й минуте Виктор Комаров увеличил преимущество новосибирцев. Спустя полторы минуты Максим Мусоров отыграл одну шайбу. На 47-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт, а всего через две минуты Джесси Блэкер вывел гостей вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 7 февраля встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Сибирь» 16 февраля в Новосибирске — с нижнекамским «Нефтехимиком».
- 5 февраля 2021
-
17:58
-
17:43
-
17:37
-
16:55
-
16:30
-
15:45
-
15:10
-
14:42
-
14:15
-
13:45
-
13:08
-
12:54
-
12:26
-
12:00
-
11:37
-
11:11
-
11:03
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:36
-
09:22
-
09:07
-
08:45
-
08:11
-
08:00
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:28
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
06:58
-
06:54