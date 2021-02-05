«Металлург» всухую обыграл «Ак Барс», одержав 9-ю победу подряд
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Пашнин (Нестрашил) – 45:04' (5x5) 2:0 Расмуссен (Бек) – 54:42' (5x5) 3:0 Плотников (Бек, Прохоркин) – 58:27' (en)
На 46-й минуте Михаил Пашнин с передачи Андрея Нестрашила вывел магнитогорцев вперёд. На 55-й минуте Деннис Расмуссен увеличил преимущество «Металлурга». Третью шайбу уже в пустые ворота забросил Сергей Плотников. Шат-аут оформил Василий Кошечкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 февраля встретится в Магнитогорске с «Барысом», а «Ак Барс» 15 февраля в Риге — с местным «Динамо».
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