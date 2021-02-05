«Металлург» всухую обыграл «Ак Барс», одержав 9-ю победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 46-й минуте Михаил Пашнин с передачи Андрея Нестрашила вывел магнитогорцев вперёд. На 55-й минуте Деннис Расмуссен увеличил преимущество «Металлурга». Третью шайбу уже в пустые ворота забросил Сергей Плотников. Шат-аут оформил Василий Кошечкин.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 7 февраля встретится в Магнитогорске с «Барысом», а «Ак Барс» 15 февраля в Риге — с местным «Динамо».