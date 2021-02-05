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«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию московского «Динамо»

«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов обыграло московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Тарасов (Линдберг, Волков) – 00:15' (5x5)   1:1 Терри – 06:23' (5x5)   2:1 Жафяров (Уайдман) – 12:57' (5x5)   2:2 Пяаярви (Линдберг, Тарасов) – 40:31' (5x5)   3:2 Шенфельд – 65:00' (ПБ)

На 16-й секунде матча Даниил Тарасов вывел москвичей вперёд. На 7-й минуте Крис Терри сравнял счёт, а в середине периода Дамир Жафяров с передачи Криса Уайдмана вывел нижегородцев вперёд. На 31-й секунде третьего периода Магнус Пяаярви сравнял счёт. Победный буллит реализовал Антон Шенфельд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 7 февраля встретится в Череповце с местной «Северсталью», а «Торпедо» 18 февраля — в Нижнем Новгороде со «Спартаком».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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