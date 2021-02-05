«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию московского «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов обыграло московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
На 16-й секунде матча Даниил Тарасов вывел москвичей вперёд. На 7-й минуте Крис Терри сравнял счёт, а в середине периода Дамир Жафяров с передачи Криса Уайдмана вывел нижегородцев вперёд. На 31-й секунде третьего периода Магнус Пяаярви сравнял счёт. Победный буллит реализовал Антон Шенфельд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 7 февраля встретится в Череповце с местной «Северсталью», а «Торпедо» 18 февраля — в Нижнем Новгороде со «Спартаком».
- 5 февраля 2021
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