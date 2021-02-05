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ЦСКА в гостях обыграл «Сочи», Юханссон оформил шат-аут

ЦСКА в гостях обыграл «Сочи», Юханссон оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин – 41:08' (5x5)   0:2 Гилмор (Локтионов) – 41:22' (5x5)

На 42-й минуте Максим Мамин вывел московскую команду вперёд. Столичному коллективу понадобилось всего 14 секунд, чтобы увеличить преимущество. Шайбу с передачи Андрея Локтионова забросил Джон Гилмор. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Челябинске встретится с местным «Трактором», а «Сочи» дома — с минским «Динамо». Обе встречи состоятся 7 февраля.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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