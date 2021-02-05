ЦСКА в гостях обыграл «Сочи», Юханссон оформил шат-аут

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 42-й минуте Максим Мамин вывел московскую команду вперёд. Столичному коллективу понадобилось всего 14 секунд, чтобы увеличить преимущество. Шайбу с передачи Андрея Локтионова забросил Джон Гилмор. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оформил шат-аут.

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В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Челябинске встретится с местным «Трактором», а «Сочи» дома — с минским «Динамо». Обе встречи состоятся 7 февраля.