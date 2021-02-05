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Крикунов — о поражении в матче с «Торпедо»: буллиты не сильная сторона «Динамо»

Крикунов — о поражении в матче с «Торпедо»: буллиты не сильная сторона «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с нижегородским «Торпедо» (2:3 Б).

«Матч был равный, моменты были у той и у другой команды. Буллиты не наша сильная сторона.

После десяти домашних матчей матч на выезде в радость? Это да, играть десять матчей дома — не здорово. Наверное, тяжело, когда одна и та же арена, хотя она и своя. Она ещё и неполная в связи с пандемией.

Не изменил ли своего мнения о том, что лучше играем дома? Нет.

Бочаров? Он играл хорошо, выручал. То, что пропустил — больше вина игроков обороны.

Гарипов неизменно играет вторым. Специально ли решил заявку составлять так, чтобы Гарипов неизменно играл вторым? Нет, в заявке те, кто готов играть.

У нас состав стабилен, когда мы все живы-здоровы. Много травм у всех», — приводит слова Крикунова официальная страница команды в «Телеграме».

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