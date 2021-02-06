Форвард «Бостона» Брэд Маршан продлил результативную серию в НХЛ до 8 матчей
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:2) в пользу подопечных Брюса Кэссиди.
На 13-й минуте третьего периода счёт сравнял форвард «Брюинз» Брэд Маршан. Таким образом, 32-летний форвард продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. В 11 матчах регулярного чемпионата он набрал 15 (7+8) очков.
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Это третья кряду победа «Бостона». В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» дома встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» в Вашингтоне — с «Кэпиталз». Обе встречи состоятся 7 февраля.
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