«Флорида» обыграла «Нэшвилл», «Филадельфия» уступила «Бостону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1.

В составе хозяев голами отметились Александр Барков и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский провёл матч в запасе. В составе «Нэшвилла» единственную шайбу забросил Роман Йози. Нападающий Яков Тренин за 9.23 на льду заработал показатель полезности «+1».

В следующих матчах 7 и 10 февраля «Флорида» примет «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 9 и 10 февраля дома сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

В другом матче игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Брэд Маршан и Шон Курали. У «Филадельфии» шайбу забросил Джеймс ван Римсдайк. Показатель полезности защитника Ивана Проворова за 26.48 составил «-1».