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«Флорида» обыграла «Нэшвилл», «Филадельфия» уступила «Бостону»

«Флорида» обыграла «Нэшвилл», «Филадельфия» уступила «Бостону»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1.

В составе хозяев голами отметились Александр Барков и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский провёл матч в запасе. В составе «Нэшвилла» единственную шайбу забросил Роман Йози. Нападающий Яков Тренин за 9.23 на льду заработал показатель полезности «+1».

В следующих матчах 7 и 10 февраля «Флорида» примет «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 9 и 10 февраля дома сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Йози (Сиссонс, Эллис) – 04:04' (5x5)   1:1 Барков (Вераге, Типпетт) – 25:58' (5x5)   2:1 Вераге (Барков, Уигар) – 35:31' (5x5)

В другом матче игрового дня «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Брэд Маршан и Шон Курали. У «Филадельфии» шайбу забросил Джеймс ван Римсдайк. Показатель полезности защитника Ивана Проворова за 26.48 составил «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 ван Римсдайк (Густафссон, Жиру) – 40:27' (5x4)   1:1 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 52:01' (5x5)   1:2 Курали (Бьорк, Крейчи) – 52:28' (5x5)
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