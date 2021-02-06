Кенневилль: Дриджер в матче с «Нэшвиллом» был надёжен как скала

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:1).

«Дриджер сегодня снова был надёжен как скала. В концовке ему удался особенно важный сейв. Он закрывает большую часть ворот, играет очень спокойно, а шайбы после отскоков, такое ощущение, к нему приклеиваются», — приводит слова Кенневилля пресс-служба НХЛ.

В составе «Флориды» голы забили Александр Барков и Картер Вераге. У «Нэшвилла» единственную шайбу забросил Роман Йози. Нападающий Яков Тренин заработал показатель полезности «+1».

В следующих матчах, 7 и 10 февраля, «Флорида» примет «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 9 и 10 февраля дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».