Кенневилль: Дриджер в матче с «Нэшвиллом» был надёжен как скала
Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:1).
«Дриджер сегодня снова был надёжен как скала. В концовке ему удался особенно важный сейв. Он закрывает большую часть ворот, играет очень спокойно, а шайбы после отскоков, такое ощущение, к нему приклеиваются», — приводит слова Кенневилля пресс-служба НХЛ.
В составе «Флориды» голы забили Александр Барков и Картер Вераге. У «Нэшвилла» единственную шайбу забросил Роман Йози. Нападающий Яков Тренин заработал показатель полезности «+1».
В следующих матчах, 7 и 10 февраля, «Флорида» примет «Детройт Ред Уингз», а «Нэшвилл» 9 и 10 февраля дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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