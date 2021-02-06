Маршан — об игре «Бостона»: мы уверены в себе и можем выкрутиться из любой ситуации

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1).

«Мы в раздевалке уверены в себе, мы никогда не выпадаем из игры. Кажется даже, мы играем лучше, когда проигрываем. Просто знаем, что можем выкрутиться из любой ситуации. Когда играем в свою игру, так, как умеем, то «Бостон» – очень сложная команда для любого соперника. Мы собираемся и дальше создавать много голевых моментов», – приводит слова Маршана пресс-служба НХЛ.

Это третья кряду победа «Бостона». В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» дома встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» в Вашингтоне — с «Кэпиталз». Обе встречи состоятся 7 февраля.