Маршан — об игре «Бостона»: мы уверены в себе и можем выкрутиться из любой ситуации
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1).
«Мы в раздевалке уверены в себе, мы никогда не выпадаем из игры. Кажется даже, мы играем лучше, когда проигрываем. Просто знаем, что можем выкрутиться из любой ситуации. Когда играем в свою игру, так, как умеем, то «Бостон» – очень сложная команда для любого соперника. Мы собираемся и дальше создавать много голевых моментов», – приводит слова Маршана пресс-служба НХЛ.
Это третья кряду победа «Бостона». В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» дома встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» в Вашингтоне — с «Кэпиталз». Обе встречи состоятся 7 февраля.
Форвард «Бостона» Брэд Маршан продлил результативную серию в НХЛ до 8 матчей
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