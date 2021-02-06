Нападающий ЦСКА Александр Попов подарил клюшку ребёнку после матча с «Сочи»

Вчера, 5 февраля, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (2:0). Нападающий «армейцев» Александр Попов после завершения встречи подарил клюшку ребёнку.
«Одним счастливым ребёнком стало больше 🎁🏒», – подписан пост в «Инстаграме» московской команды.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» ЦСКА.
На 42-й минуте Максим Мамин вывел московскую команду вперёд. Столичному клубу понадобилось всего 14 секунд, чтобы увеличить преимущество. Шайбу с передачи Андрея Локтионова забросил Джон Гилмор. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон оформил шат-аут.
В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Челябинске встретится с местным «Трактором», а «Сочи» дома — с минским «Динамо». Обе встречи состоятся 7 февраля.
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