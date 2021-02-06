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Шайба Андерсона принесла «Монреалю» победу в матче с «Оттавой», россияне без очков

Шайба Андерсона принесла «Монреалю» победу в матче с «Оттавой», россияне без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Клода Жюльена.

В начале матча произошёл любопытный эпизод с участием нападающего хозяев Евгения Дадонова. Уже на первой минуте стартового отрезка российский форвард выполнил мощный силовой приём против защитника «Монреаля» Бена Шьяро, в результате которого вылетело стекло с борта. Матч возобновился после небольшой задержки.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Питри – 06:10' (5x4)   1:1 Уайт (Степан, Норрис) – 12:08' (5x4)   1:2 Андерсон (Судзуки, Друен) – 41:35' (5x5)

В первом периоде заброшенными шайбами отметились защитник «Канадиенс» Джефф Питри и форвард «Оттавы» Колин Уайт. Обе команды использовали большинство. Во втором периоде счёт на табло не изменился, а в начале заключительного отрезка отличился форвард гостей Джош Андерсон, чья шайба и стала победной. Российские игроки (Артём Зуб, Никита Зайцев и Дадонов из «Оттавы», а также Александр Романов из «Монреаля») завершили встречу без набранных очков.

Дадонов применил мощный силовой приём, после которого вылетело стекло
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