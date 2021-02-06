Шайба Андерсона принесла «Монреалю» победу в матче с «Оттавой», россияне без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Клода Жюльена.
В начале матча произошёл любопытный эпизод с участием нападающего хозяев Евгения Дадонова. Уже на первой минуте стартового отрезка российский форвард выполнил мощный силовой приём против защитника «Монреаля» Бена Шьяро, в результате которого вылетело стекло с борта. Матч возобновился после небольшой задержки.
В первом периоде заброшенными шайбами отметились защитник «Канадиенс» Джефф Питри и форвард «Оттавы» Колин Уайт. Обе команды использовали большинство. Во втором периоде счёт на табло не изменился, а в начале заключительного отрезка отличился форвард гостей Джош Андерсон, чья шайба и стала победной. Российские игроки (Артём Зуб, Никита Зайцев и Дадонов из «Оттавы», а также Александр Романов из «Монреаля») завершили встречу без набранных очков.
- 6 февраля 2021
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