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«Калгари» в результативном матче с 10 голами обыграл «Эдмонтон». У Нестерова – «-2»

«Калгари» в результативном матче с 10 голами обыграл «Эдмонтон». У Нестерова – «-2»
Хоккей / НХЛ 0
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 6:4.

В составе победителей забрасывали Элиас Линдхольм, Милан Лучич, Микаэль Баклунд, Диллон Дюбе, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У «Эдмонтона» — Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Дарнелл Нурс.

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провёл на площадке 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-2». Для него это уже 11-я игра кряду без очков со старта сезона.

«Калгари» прервал 2-матчевую серию поражений, а «Эдмонтон» 3-матчевую победную серию.

«Эдмонтон Ойлерз» с 12 очками в 13 играх находится на 4-м месте в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ, а «Калгари Флэймз» (11) – на 6-м.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Линдхольм (Дюбе, Ткачук) – 00:56' (5x5)   1:1 Хайра (Лагессон, Ларссон) – 06:53' (5x5)   1:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 18:29' (5x4)   2:2 Лучич (Манджапане, Баклунд) – 23:04' (5x5)   3:2 Баклунд (Манджапане, Лучич) – 24:58' (5x5)   3:3 Пульюярви (Макдэвид) – 41:18' (5x5)   4:3 Дюбе (Джордано, Баклунд) – 42:56' (5x4)   5:3 Годро (Монахан, Джордано) – 45:16' (5x5)   5:4 Нурс (Кагун, Драйзайтль) – 48:55' (5x5)   6:4 Беннетт (Годро, Монахан) – 50:57' (5x5)

В параллельной встрече «Анахайм Дакс» на домашнем льду обыграл по буллитам «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1. Защитник «акул» Николай Кныжов за 13.17 игрового времени – без очков и с «0» по показателю полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кутюр (Ферраро, Кейн) – 00:11' (5x5)   1:1 Лундестрём (Линдхольм, Шаттенкирк) – 25:42' (5x5)   2:1 Комтуа – 65:00' (ПБ)
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