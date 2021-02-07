«Калгари» в результативном матче с 10 голами обыграл «Эдмонтон». У Нестерова – «-2»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 6:4.

В составе победителей забрасывали Элиас Линдхольм, Милан Лучич, Микаэль Баклунд, Диллон Дюбе, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У «Эдмонтона» — Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Дарнелл Нурс.

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провёл на площадке 15 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-2». Для него это уже 11-я игра кряду без очков со старта сезона.

«Калгари» прервал 2-матчевую серию поражений, а «Эдмонтон» 3-матчевую победную серию.

«Эдмонтон Ойлерз» с 12 очками в 13 играх находится на 4-м месте в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ, а «Калгари Флэймз» (11) – на 6-м.

В параллельной встрече «Анахайм Дакс» на домашнем льду обыграл по буллитам «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1. Защитник «акул» Николай Кныжов за 13.17 игрового времени – без очков и с «0» по показателю полезности.