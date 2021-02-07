«Северсталь» — «Динамо» М: стали известны составы команд

«Северсталь» и московское «Динамо» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ледовом дворце в Череповце. Встреча состоится сегодня, 7 февраля, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Шугаев);
Хабаров — Виттасмяки, Абдул — Берглунд — Морозов;
Адамчук — Лалонд, Капустин — Няттинен — Гераськин;
Макеев — Кудако, Вовченко — Кодола — Петунин;
Рогов, Алексеев, Думбадзе — Гуслистов — Вихарев.
«Динамо» Москва:
Гарипов (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Муранов;
Бойков — Григорьев, Брызгалов — Шипов — Рашевский.
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