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«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур», продлив победную серию до 5 матчей

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур», продлив победную серию до 5 матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Дубль в составе победителей оформил финский форвард Теэму Хартикайнен. Два очка набрал защитник Григорий Панин (0+2). Второй шат-аут в сезоне — у голкипера «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы, он отразил 24 броска.

Это пятая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Салават Юлаев» 18 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Амур» 16 февраля в Хабаровске — с екатеринбургским «Автомобилистом».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Кадейкин (Жарков, Плэтт) – 17:23' (5x5)   2:0 Амиров (Науменков, Кугрышев) – 27:30' (5x4)   3:0 Хартикайнен (Панин) – 30:38' (5x5)   4:0 Хартикайнен (Панин) – 33:34' (5x5)
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