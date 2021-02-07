«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур», продлив победную серию до 5 матчей
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Дубль в составе победителей оформил финский форвард Теэму Хартикайнен. Два очка набрал защитник Григорий Панин (0+2). Второй шат-аут в сезоне — у голкипера «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы, он отразил 24 броска.
Это пятая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Салават Юлаев» 18 февраля дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Амур» 16 февраля в Хабаровске — с екатеринбургским «Автомобилистом».
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